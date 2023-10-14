Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участники встречи G20 призвали использовать ИИ, учитывая безопасность людей
Тренер ХК "Торпедо" назвал преступлением качество клюшек у его игроков
Министр обороны Италии предупредил, что исламские боевики могут проникнуть в страну по видом мигрантов
Арестович* заявил, что Борис Джонсон нанёс непоправимый удар по картине мира патриотов Украины
Дмитрий Кулеба лично просил Энтони Блинкена вернуть McDonald's на Украину
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
Актриса Сати Спивакова рассказала про рак груди, который она сумела победить
Марков: Судя по реакции Путина, Фридман фактически прощён
Эксперты назвали одну из причин резкого роста цен на автомобили в РФ

Титанозавры, жившие 75 миллионов лет назад, были и с корову, и с горбатого кита

2:53
Наука

Реконструкция титанозавра, возраст которого составляет 75 миллионов лет, наконец завершена спустя почти 50 лет с момента находки костей в египетской пустыне.

Титанозавры, жившие 75 миллионов лет назад, были и с корову, и с горбатого кита
Фото: openverse

Недавно описанный вид получил имя "Игай Семху" и существовал 75 миллионов лет назад на территории современного оазиса Харга. Название "Игай Семху" происходит из древнеегипетского иероглифа, что переводится как "Забытый господин оазиса" и было дано в честь божества, которому поклонялись древние египтяне в оазисе, откуда произошел этот титанозавр.

Игай Семху — относительно миниатюрный представитель титанозавров с длиной тела от 33 до 50 футов (от 10 до 15 метров). В июле 2023 года этот вид был описан в Журнале палеонтологии позвоночных. Это открытие помогает заполнить пробел в нашем понимании последних 30 миллионов лет периода динозавров.

Немецкие исследователи впервые обнаружили кости Игай Семху в Западной пустыне Египта в 1977 году, но этот образец был забыт на десятилетия, пока Мэтью Ламанна и его коллеги не обратили на него внимание.

Игай Семху оказался ранее неизвестным видом титанозавров, который входил в подгруппу зауроподов. Зауроподы были травоядными динозаврами с небольшими головами, длинными шеями и массивными телами, но на момент существования Игай Семху, большинство зауроподов уже вымерли, и титанозавры были единственной существующей линией зауроподов в меловую эпоху (145-66 миллионов лет назад).

Несмотря на свое название, титанозавры не были гигантскими — их размеры варьировали от крошечных зауроподов, сравнимых по размерам и весу с коровой, до гигантских как горбатый кит. Они были самыми крупными, когда-либо существовавшими наземными животными.

Размер этого экземпляра был определен на основе пары костей ног, и по верхней оценке, его размер был "немного ниже среднего". По скудным окаменелостям Игай Семху, невозможно точно восстановить его внешний вид.

Тем не менее, несмотря на ограниченное количество окаменелостей, Игай Семху представляет собой одну из наиболее полных окаменелостей динозавров, когда-либо найденных в Африке, где такие находки довольно редки.

"Это важное дополнение к нашему пониманию динозавров на континенте Африка, где записи о динозаврах последних 30 миллионов лет практически отсутствуют из-за ограниченных археологических исследований и доступности месторождений", — сказал Джон Уитлок, профессор анатомии.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Титанозавр | Документальный фильм
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ "скрутить" свой биологический возраст
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Только одна страна может остановить Израиль от наземной операции в Газе
Только одна страна может остановить Израиль от наземной операции в Газе
Последние материалы
Люба Успенская раскрыла секрет своей молодости: йога, правильное питание и уколы красоты
В администрации Запорожской области рассказали об атмосфере террора в оккупированном Киевом Запорожье
В Карелии вынесли приговор мужчине, переехавшему в дом со взрывчатыми веществами
В Германии считают, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта
Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский ради мира с Россией готов пожертвовать Харьковом и Одессой
Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришло около двух тысяч человек
Врачи представили новый метод борьбы с неизлечимой болезнью
В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом
Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников