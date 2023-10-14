Титанозавры, жившие 75 миллионов лет назад, были и с корову, и с горбатого кита

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Реконструкция титанозавра, возраст которого составляет 75 миллионов лет, наконец завершена спустя почти 50 лет с момента находки костей в египетской пустыне.

Фото: openverse

Недавно описанный вид получил имя "Игай Семху" и существовал 75 миллионов лет назад на территории современного оазиса Харга. Название "Игай Семху" происходит из древнеегипетского иероглифа, что переводится как "Забытый господин оазиса" и было дано в честь божества, которому поклонялись древние египтяне в оазисе, откуда произошел этот титанозавр.

Игай Семху — относительно миниатюрный представитель титанозавров с длиной тела от 33 до 50 футов (от 10 до 15 метров). В июле 2023 года этот вид был описан в Журнале палеонтологии позвоночных. Это открытие помогает заполнить пробел в нашем понимании последних 30 миллионов лет периода динозавров.

Немецкие исследователи впервые обнаружили кости Игай Семху в Западной пустыне Египта в 1977 году, но этот образец был забыт на десятилетия, пока Мэтью Ламанна и его коллеги не обратили на него внимание.

Игай Семху оказался ранее неизвестным видом титанозавров, который входил в подгруппу зауроподов. Зауроподы были травоядными динозаврами с небольшими головами, длинными шеями и массивными телами, но на момент существования Игай Семху, большинство зауроподов уже вымерли, и титанозавры были единственной существующей линией зауроподов в меловую эпоху (145-66 миллионов лет назад).

Несмотря на свое название, титанозавры не были гигантскими — их размеры варьировали от крошечных зауроподов, сравнимых по размерам и весу с коровой, до гигантских как горбатый кит. Они были самыми крупными, когда-либо существовавшими наземными животными.

Размер этого экземпляра был определен на основе пары костей ног, и по верхней оценке, его размер был "немного ниже среднего". По скудным окаменелостям Игай Семху, невозможно точно восстановить его внешний вид.

Тем не менее, несмотря на ограниченное количество окаменелостей, Игай Семху представляет собой одну из наиболее полных окаменелостей динозавров, когда-либо найденных в Африке, где такие находки довольно редки.

"Это важное дополнение к нашему пониманию динозавров на континенте Африка, где записи о динозаврах последних 30 миллионов лет практически отсутствуют из-за ограниченных археологических исследований и доступности месторождений", — сказал Джон Уитлок, профессор анатомии.

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Титанозавр | Документальный фильм