В США нашли опасное для жизни последствие одиночества: болезнь Паркинсона

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое американскими учёными, выявило связь между одиночеством и увеличением вероятности развития болезни Паркинсона. Результаты работ опубликованы в журнале EurekAlert.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно данным специалистов из Медицинского колледжа Университета Флориды, одинокие люди разных возрастных категорий имеют на 37% больший риск заболеть болезнью Паркинсона, чем те, кто находится в близком общении с окружающими.

В рамках исследования учёные проанализировали данные полутора миллионов человек в возрасте от 38 до 73 лет, участвовавших в исследовании британского биобанка. Участники проходили анкетирование, включающее вопрос о том, чувствуют ли они себя одинокими. В результате 15 летнего наблюдения было обнаружено развитие болезни Паркинсона у 2822 человек, и чаще всего это заболевание выявлялось у тех, кто ответил утвердительно на данный вопрос.

Предполагается, что одиночество может сделать мозг более уязвимым к нейродегенеративным процессам, которые характеризуются потерей структуры и функции нейронов, что, в свою очередь, приводит к развитию болезней Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, одинокие люди чаще курят, мало двигаются и употребляют нездоровую пищу.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...