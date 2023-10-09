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В США нашли опасное для жизни последствие одиночества: болезнь Паркинсона

1:26
Наука

Исследование, проведённое американскими учёными, выявило связь между одиночеством и увеличением вероятности развития болезни Паркинсона. Результаты работ опубликованы в журнале EurekAlert.

В США нашли опасное для жизни последствие одиночества: болезнь Паркинсона
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно данным специалистов из Медицинского колледжа Университета Флориды, одинокие люди разных возрастных категорий имеют на 37% больший риск заболеть болезнью Паркинсона, чем те, кто находится в близком общении с окружающими.

В рамках исследования учёные проанализировали данные полутора миллионов человек в возрасте от 38 до 73 лет, участвовавших в исследовании британского биобанка. Участники проходили анкетирование, включающее вопрос о том, чувствуют ли они себя одинокими. В результате 15 летнего наблюдения было обнаружено развитие болезни Паркинсона у 2822 человек, и чаще всего это заболевание выявлялось у тех, кто ответил утвердительно на данный вопрос.

Предполагается, что одиночество может сделать мозг более уязвимым к нейродегенеративным процессам, которые характеризуются потерей структуры и функции нейронов, что, в свою очередь, приводит к развитию болезней Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, одинокие люди чаще курят, мало двигаются и употребляют нездоровую пищу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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