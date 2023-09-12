Научные сотрудники НИУ ВШЭ достигли контроля над активными зонами головного мозга

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации портала nauka.tass.ru, ученые из НИУ ВШЭ достигли прорыва в управлении активными областями головного мозга, особенно теми, которые связаны с принятием сложных решений и закреплением окончательного выбора.

Фото: openverse

Исследователи разработали метод, который позволяет манипулировать работой головного мозга в условиях когнитивного диссонанса. Для этой цели они использовали блочный онлайн-протокол, который способен подавлять активность определенных участков мозга.

Следует отметить, что российские ученые работают над этой темой уже несколько лет, и теперь они добились значительных результатов, что открывает новые возможности для отслеживания изменений в работе головного мозга.

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