По информации портала nauka.tass.ru, ученые из НИУ ВШЭ достигли прорыва в управлении активными областями головного мозга, особенно теми, которые связаны с принятием сложных решений и закреплением окончательного выбора.
Исследователи разработали метод, который позволяет манипулировать работой головного мозга в условиях когнитивного диссонанса. Для этой цели они использовали блочный онлайн-протокол, который способен подавлять активность определенных участков мозга.
Следует отметить, что российские ученые работают над этой темой уже несколько лет, и теперь они добились значительных результатов, что открывает новые возможности для отслеживания изменений в работе головного мозга.
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