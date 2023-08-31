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Эколог Штегер назвал испытания оружия причиной радиоактивности диких кабанов в Германии

2:23
Наука

Дикие кабаны, обитающие на юго-востоке Германии, печально известны тем, что содержат повышенное количество радиоактивного цезия, что в значительной степени объясняется последствиями Чернобыльской катастрофы 1986 года. Любопытно, что в то время как у других животных уровень радиоактивности снизился, кабаны продолжают сохранять радиацию — это явление получило название "парадокс кабана".

Эколог Штегер назвал испытания оружия причиной радиоактивности диких кабанов в Германии
Фото: Openverse

Согласно последним данным, в этом загрязнении также повинны испытания ядерного оружия, проведённые в середине XX века. Несмотря на крепкий внешний вид и внушительные клыки, кабаны (Sus scrofa) содержат опасно высокий уровень радиоактивного цезия, что делает их мясо менее привлекательным и способствует возникновению проблемы перенаселения.

В исследовании, проведенном радиоэкологом Феликсом Штегером и его коллегами из Ганноверского университета имени Лейбница, раскрываются новые аспекты загадочного присутствия радиоактивного цезия в организме баварских диких кабанов. Их исследование выходит за рамки простого количественного определения радионуклидов, проливая свет на сложную динамику.

Тревожные уровни радиоактивного цезия, превышающие установленный в Германии предел, были обнаружены в 88% исследованных образцов мяса. Используя соотношение цезия-135 и цезия-137, ученые определили, что от 12 до 68% загрязнения в образцах, превышающих порог безопасности для употребления, связано с испытаниями ядерного оружия.

Хотя Чернобыль является основным источником цезия в почве кабанов, примерно в четверти образцов обнаружен существенный вклад радиоактивных осадков, превышающий нормативные пределы даже без учёта чернобыльского фактора. Рацион кабанов, включающий в себя подземные трюфели, в той или иной степени загрязнен двумя источниками, что способствует сохранению их радиоактивности.

В связи с тем, что атомная энергетика вновь приобретает популярность в качестве низкоуглеродного источника энергии на фоне проблем изменения климата, авторы исследования подчеркивают важность понимания её потенциальных последствий.

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Радиоактивные кабаны
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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