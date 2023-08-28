Ученые нашли альтернативного виновника глобального потепления

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Ученые предложили альтернативную версию, объясняющую температурные рекорды, установленные в разных частях света в этом году. По их мнению, виной тому может быть мощное извержение вулкана Хунга, произошедшее в начале прошлого года в Тихом океане, о чем сообщает научный журнал Nature.

Фото: openverse.org

Извержение вулкана, полное название которого Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в южной части Тихого океана примерно в 65 км от главного острова полинезийского государства Тонга, произошло в январе 2022 года. Оно стало крупнейшим в истории человечества, но не привлекло широкого внимания, поскольку взрыв произошел под водой.

Возникшее в результате извержения цунами достигло берегов Японии и обеих Америк, а вулканический пепел поднялся на высоту 58 км и достиг мезосферы.

В результате взаимодействия расплавленной магмы и воды в атмосфере Земли было выброшено огромное количество водяного пара, который также является парниковым газом, способным эффективно удерживать тепло вокруг планеты. Кроме того, в вулканических выбросах содержатся и другие газы, в том числе углекислый газ.

Насыщение атмосферы водяным паром и газами стало причиной резкого потепления, последствия которого будут ослабевать в течение ближайших пяти лет.

Ранее океанолог Сергей Мухаметов высказал предположение о возможном ускорении глобального потепления в связи с повышением температуры поверхности моря.

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