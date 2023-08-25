Новые технологии российских учёных: экономия на хранении отработанного ядерного топлива

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали инновационную методику для хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которая обещает сократить расходы и избавить Россию от необходимости хранить это топливо внутри страны, сообщает EADaily.

Фото: gekkold.ru

"В Курчатовском институте проводятся работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режимы как сухого хранения, транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций", — сказал на форуме "Технопром-2023" начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Фролов.

На планете существует около 450 атомных реакторов, которые ежегодно производят 900 тонн ОЯТ. По мнению ученого, это серьезная проблема, ответ на которую был отложен на будущее. Существующая в России система включает в себя бассейновые хранилища. Однако их главным недостатком являются высокие капитальные затраты на строительство.

"Сейчас в мире складывается тенденция, что стало очень дорого возить отработанное ядерное топливо к нам, а со многих блоков, которые мы строим за рубежом, мы вывозим топливо обратно к нам. Сухие хранилища позволят хранить отработавшие сборки прямо на объектах или в отдельных территориальных зонах", — пояснил Алексе Фролов.

Фролов отметил, что необходимо провести дополнительную работу по внедрению новой технологии в промышленность, после чего Россия сможет существенно уменьшить расходы на хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

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