Азиатские учёные разработали экологичную упаковку для продуктов из стеблей ананаса

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Таиланда и Малайзии под руководством доктора Тавичая Аморнсакчая из университета Махидол впервые разработала экономически эффективный и экологически безопасный подход к изготовлению плёнок с использованием крахмала из стебля ананаса. Об этом сообщает журнал Polymers.

Фото: avopix. com/photo/110489-pineapple-edible-fruit-fruit

Изобретательная методика не только открывает перспективные пути для уменьшения количества пластиковых отходов, но и позволяет не нарушать безопасность пищевых продуктов.

Был проведен тщательный анализ пленок, изготовленных из крахмала стебля ананаса, отличающегося повышенным содержанием амилозы. Проведя ряд тщательных экспериментов, ученые изобрели плёнки как в чистом виде, так и с добавлением глицерина, придающего им гибкость.

Эти пленки обладают врожденной устойчивостью к воздействию воды, что делает их идеальным выбором для тех случаев, когда влагонепроницаемость имеет первостепенное значение. Интересно, что покрытия из такой пленки демонстрируют удивительную способность замедлять процесс созревания бананов.

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Крафт бумага: экологичная упаковка и ее основные свойства и преимущества