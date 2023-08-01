Климатические катаклизмы в последнее время происходят всё чаще.
А на вопрос, правда ли, что знаменитая американская установка HAARP, предназначенная для воздействия на климат, создана на основе российской разработки "Сура", изданию Pravda.Ru ответил военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов.
Еще в 2017 году в своей статье "Аналитика и гибридные войны" он рассматривал вопрос именно климатических войн. Герасимов изучал вопросы влияния станций типа HAARP, о которой все говорят.
"Климат, конечно, меняется под влиянием человеческой деятельности, это и загрязнения океана разными мусорными свалками, вырубка лесов и вода уходит и много-много всего. В частности, давно уже обвиняют систему HAARP, которую американцы разместили на Аляске.
И надо сказать, что HAARP — не их разработка, это наша "Сура", просто модернизированная. Наша "Сура" находится под Нижним Новгородом, которая занималась исследованием ионосферы. Но самое интересное, что HAARP не влияет, он не создает такие катаклизмы", — отметил аналитик.
Он подчёркивает, что, например, извержение вулкана — это гораздо более серьезный вред для климата, для атмосферы, для планеты, нежели все вместе мы взятые.
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