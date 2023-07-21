NYP: "Кокаиновые" акулы были обнаружены у берегов США

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Воды у побережья Флориды стали своеобразным местом для наблюдения за поведением акул. Двое американских ученых решили исследовать это аномальное поведение и пришли к удивительному выводу — морские хищники, обитающие в этих водах, похоже, пристрастились к кокаину.

Фото: pixabay.com

Утилизация кокаина в водной среде

По данным газеты The New York Post, нередко в этом регионе контрабандисты выбрасывают за борт упаковки с кокаином, чтобы избавиться от улик при встрече с пограничным патрулем.

Выброшенные остатки упаковок с наркотиками часто оказываются на океанских берегах в этих районах. В результате местные рыбаки стали наблюдать необычное поведение местных акул. Заинтригованные этим явлением, морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара объединили усилия, чтобы разобраться в этом интригующем вопросе.

Необычное поведение акул

Наблюдая за акулами под водой, исследователи отметили некоторые странные действия. Например, обычно скрытная молотоголовая акула плыла прямо к ним, проявляя необычное любопытство. Кроме того, наблюдалось "шествие" песчаных акул по небольшим кругам, как будто они "танцевали" вокруг какого-то невидимого объекта, хотя в центре их движений не было никакого видимого тела или предмета.

Кокаиновая зависимость

Хотя точная причина такого нового увлечения акул кокаином остается предметом дальнейших исследований, ученые предполагают, что наркотик может действовать на морских хищников как стимулятор. Возможно, вещество вызывает у акул повышенную активность или любопытство, что приводит к нехарактерному для них поведению.

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