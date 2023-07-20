PNAS Nexus: Высокая смертность в США демонстрирует провалы в политике

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование пролило свет на тревожные показатели смертности в США, показав, что в 2021 г. можно было бы избежать гибели более 1 млн. человек, если бы в стране были такие же показатели, как в богатых странах. Эти сверхсмертные случаи, получившие название "пропавшие американцы", достигли беспрецедентного уровня в современную эпоху, что позволило экспертам назвать их кризисом ранней смерти, уникальным для богатых стран. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Беспрецедентный кризис

Эпидемиолог Джейкоб Бор из Бостонского университета утверждает, что недавний всплеск числа "пропавших без вести" американцев не имеет аналогов в истории. Этот кризис обусловлен не только пандемией COVID-19, поскольку в США наблюдался более серьезный рост смертности по сравнению с другими благополучными странами, такими как Канада, Австралия и Великобритания. Удивительно, но тенденция к росту смертности наблюдалась на протяжении предыдущих четырех десятилетий.

Множество факторов

Рост смертности может быть обусловлен различными причинами, о которых говорится в исследовательской литературе. Среди них — рост числа убийств, самоубийств, автокатастроф, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), наркомании и других заболеваний. Исследователи утверждают, что эти проблемы отражают провалы в политике, в частности в защите людей с ограниченным доступом к образованию и ресурсам.

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