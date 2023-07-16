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В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры

1:15
Наука

Интенсивные волны жары стали преобладающим явлением, усугубляющим последствия изменения климата и усиливающим засухи и лесные пожары. Тревожная тенденция продолжает нарастать, и июль может превзойти рекордную жару, наблюдавшуюся в июне. По последним данным Всемирной метеорологической организации, первая неделя июля стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений.

В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
Фото: NASA

Суровый климат Долины Смерти

По данным Службы национальных парков, в Долине Смерти, национальном парке США, известном своими засушливыми ландшафтами, летние температуры часто превышают 49 градусов по Цельсию. Уникальный рельеф долины, характеризующийся длинными и узкими котловинами, окруженными горами, задерживает горячий воздух и усиливает интенсивность жары. В результате в Долине Смерти наблюдаются одни из самых высоких температур за всю историю наблюдений.

По данным журнала Scientific American, в эти выходные жара может даже побить рекорды, превысив 54 градусов по Цельсию и установив новый рубеж как самая высокая достоверно измеренная температура на Земле.

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ДОЛИНА СМЕРТИ США - ползающие камни и другие интересные факты
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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