Обычный витамин помогает предотвратить сердечный приступ

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Витамин D широко признан полезным для нашего организма, однако споры вокруг его эффективности в качестве биологически активной добавки не утихают. Недавнее исследование показало, что включение в рацион добавок витамина D действительно может снизить риск сердечных приступов.

Фото: calciumd3.ru

Изучение результатов исследования

Исследование, проведенное эпидемиологом Рейчел Нил (Rachel Neale) из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии, является вторым по величине исследованием такого рода. В исследовании приняли участие 21 302 пациента в возрасте от 60 до 84 лет, что делает его значительным вкладом в существующий массив знаний.

Хотя исследование не устанавливает окончательной причинно-следственной связи, в нем отмечен один примечательный факт. Исследование показывает, что прием витамина D может снижать риск основных сердечно-сосудистых событий, особенно у лиц, уже принимающих статины и другие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ.

Статистические данные

Исследование также показало, что люди, которые на момент начала исследования уже принимали статины или другие сердечно-сосудистые препараты, ощущали большую пользу от приема витамина D. Причины такого результата пока не выяснены. Однако потенциально это может свидетельствовать о более высоком исходном риске, что позволяет добиться более заметных улучшений.

Рекомендации экспертов

Очень важно подчеркнуть, что перед началом приема витамина D с целью поддержания здоровья сердца необходимо проконсультироваться с врачом. Эта рекомендация особенно важна для пожилых людей с уже имеющимися заболеваниями, так как их особенности могут потребовать индивидуального подхода.

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