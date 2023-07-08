Гигантская черная дыра "включилась" в ранней вселенной: Новое открытие ученых

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Гигантская черная дыра, находящаяся на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли, внезапно "включилась" и стала одним из самых ярких транзиентных объектов, когда-либо обнаруженных. Ученые, исследующие космос в поисках редких взрывов, могли наткнуться на нечто еще более удивительное: гигантскую черную дыру, которая "включилась" в ранней вселенной и стала яркой, словно молнией, за кратчайшее время.

Фото: pixabay.com

Черная дыра, получившая название J221951, находится на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет от Земли, что означает, что этот космический монстр включил свет, когда Вселенная была примерно четвертью от текущего возраста. Несмотря на такое огромное расстояние, черная дыра так сильно засветилась, что астрономы изначально приняли ее за взрыв звезды на расстоянии менее 1 миллиарда световых лет. Факт того, что черная дыра показалась настолько яркой с такого далекого расстояния, делает ее одним из самых ярких транзиентных объектов, когда-либо обнаруженных, по словам авторов исследования, принятого к публикации в журнале "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Расширение понимания черных дыр

"Наше понимание того, что могут сделать сверхмассивные черные дыры, значительно расширилось в последние годы", — сказал соавтор исследования Мэтт Николл, астроном из Королевского университета Белфаста. "J221951 — это один из самых крайних примеров черной дыры, которая удивила нас".

Первый сюрприз произошел, когда исследователи отследили путь гравитационной волны, быстрого колебания пространства-времени, вызванного самыми массивными космическими столкновениями. Команда предположила, что волна была освобождена в результате столкновения двух плотных мертвых звезд, известных как нейтронные звезды, которые могут исчезнуть в ярких вспышках, называемых килоновами.

Колебание пространства-времени действительно привело к появлению яркого объекта. Но в отличие от килоновы, который сначала появляется синим, а затем затухает и становится красным в течение нескольких дней, эта точка на небе оставалась яркой и синей в течение нескольких месяцев — намного дольше, чем должен продлиться звездный взрыв.

Дополнительные наблюдения с помощью нескольких телескопов, включая космический телескоп Хаббл и обсерваторию Нила Герельса Свифт НАСА, показали, что загадочный объект совпадает с центром тусклой и далекой галактики, что указывает на то, что это может быть сверхмассивная черная дыра, подобная той, что находится в центре Млечного Пути. После 10 месяцев объект, наконец, начал снова исчезать, доказывая, что это не была сама галактика, а являлся транзиентным объектом, переживающим интенсивное высокоэнергетическое возбуждение.

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