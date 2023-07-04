Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Gizmochina: китайские инженеры создали велосипед с нейросетью
Ночь без сна может улучшить настроение у людей с депрессией
Учёные изобрели супер-скотч, опираясь на японское искусство
Марков прокомментировал угрозу удара по ЗАЭС в ночь на 5 июля
Ракетные войска РФ работают по военным объектам ВСУ в Харьковской области
Врач-дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос
В Киеве "контрнаступление" назвали "запорожской мясорубкой"
Тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США
Битва за Запорожье: полк ВДВ уничтожает технику НАТО и боевиков ВСУ дронами Mavic

Экологи бьют тревогу, узнав о "климатическом плане" Байдена

2:00
Наука

Предложенный президентом США Джо Байденом план борьбы с глобальным потеплением путем уменьшения солнечного света вызвал обеспокоенность экспертов по климату. Рэй Килихо, защитник климата из Панафриканского союза молодежи в Дар-эс-Саламе (Танзания), предупреждает, что реализация этой стратегии "геоинженерии" может иметь непредсказуемые последствия для погодных условий во всем мире.

Экологи бьют тревогу, узнав о "климатическом плане" Байдена
Фото: РИА Новости

Потенциальные риски уменьшения солнечной радиации

Администрация Байдена недавно выпустила 44-страничный отчет, в котором описаны различные методы снижения солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Эти методы включают в себя инжекцию стратосферного аэрозоля (SAI) для отражения большего количества солнечного света, осветление морских облаков для увеличения облачности над океанами и истончение высотных цирровых облаков, которые отражают солнечный свет обратно на поверхность.

Рэй Килихо, эксперт из Танзании, подчеркивает необходимость рассмотрения альтернативных подходов к контролю климата, а не полагаться только на блокирование солнечной радиации. Килихо подчеркивает риски, связанные с манипулированием солнечной радиацией, подчеркивая, что "неожиданные эффекты остаются неясными". 

Потенциальные недостатки

Помимо непосредственных рисков, Килихо выражает обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий того, что мы в значительной степени полагаемся на блокирование солнечной радиации. Он утверждает, что чрезмерная зависимость от этого подхода может привести к "технологической блокировке". Такая ситуация может отвлечь ценные ресурсы от изучения более устойчивых и комплексных альтернатив. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на блокировании солнечного света, мы должны сделать приоритетным переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новости США за минуту: Климатический план Байдена
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга

Россиянин не смог улететь домой из Турции вместе с семьёй из-за ошибок с продажей билетов.

TourDom: россиянину отказали в посадке на рейс из Турции
Эндокринолог Павлова перечислила продукты, которые провоцируют появление прыщей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
"Мир серой хмари": США и ЕС собираются заблокировать солнечный свет
В США припомнили Киеву нацистские высказывания украинского врача
В США припомнили Киеву нацистские высказывания украинского врача
Последние материалы
Почему шипящая при откручивании горловина бака грозит бедой
В Киеве "контрнаступление" назвали "запорожской мясорубкой"
Тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США
Битва за Запорожье: полк ВДВ уничтожает технику НАТО и боевиков ВСУ дронами Mavic
Президент ASOIF заявил о необходимости допуска россиян на Олимпиаду в Париже
В каких странах россияне смогут расплачиваться картами "Мир", объяснил экономист
Минспорта РФ пополнило федеральный бюджет в 2022 году на рекордную сумму
Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы
Экологи бьют тревогу, узнав о "климатическом плане" Байдена
Стали известны подробности землетрясения в Дагестане: магнитуда 5,9 балла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников