Экологи бьют тревогу, узнав о "климатическом плане" Байдена

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Предложенный президентом США Джо Байденом план борьбы с глобальным потеплением путем уменьшения солнечного света вызвал обеспокоенность экспертов по климату. Рэй Килихо, защитник климата из Панафриканского союза молодежи в Дар-эс-Саламе (Танзания), предупреждает, что реализация этой стратегии "геоинженерии" может иметь непредсказуемые последствия для погодных условий во всем мире.

Фото: РИА Новости

Потенциальные риски уменьшения солнечной радиации

Администрация Байдена недавно выпустила 44-страничный отчет, в котором описаны различные методы снижения солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Эти методы включают в себя инжекцию стратосферного аэрозоля (SAI) для отражения большего количества солнечного света, осветление морских облаков для увеличения облачности над океанами и истончение высотных цирровых облаков, которые отражают солнечный свет обратно на поверхность.

Рэй Килихо, эксперт из Танзании, подчеркивает необходимость рассмотрения альтернативных подходов к контролю климата, а не полагаться только на блокирование солнечной радиации. Килихо подчеркивает риски, связанные с манипулированием солнечной радиацией, подчеркивая, что "неожиданные эффекты остаются неясными".

Потенциальные недостатки

Помимо непосредственных рисков, Килихо выражает обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий того, что мы в значительной степени полагаемся на блокирование солнечной радиации. Он утверждает, что чрезмерная зависимость от этого подхода может привести к "технологической блокировке". Такая ситуация может отвлечь ценные ресурсы от изучения более устойчивых и комплексных альтернатив. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на блокировании солнечного света, мы должны сделать приоритетным переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

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Новости США за минуту: Климатический план Байдена