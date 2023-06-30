Учёные выяснили, что витамин D уменьшает риск сердечных приступов у пожилых людей

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Австралийские ученые обнаружили еще одно полезное свойство витамина D. Выяснилось, что этот незаменимый элемент питания может значительно снизить вероятность сердечных приступов у людей в возрасте 60 лет и старше.

Фото: calciumd3.ru

Масштабное исследование

Как сообщает известный журнал BMJ, это комплексное исследование продолжалось в течение шести лет. Исследователи тщательно проанализировали данные 21 315 человек в возрасте от 60 до 84 лет. Из них 10 662 человека ежемесячно принимали капсулы с витамином D, каждая из которых содержала 60 000 международных единиц. Одновременно остальные 10 653 человека неосознанно получали плацебо.

Наблюдения и анализ

В течение пятилетнего периода наблюдения исследователи внимательно следили за показателями госпитализации и смертности, соотнося эти данные с приемом участниками добавок или плацебо. Основное внимание уделялось диагностике инфарктов, инсультов и процедур коронарной реваскуляризации.

Было установлено, что в течение этого периода 1 336 участников были госпитализированы в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В среднем, частота сердечно-сосудистых патологий была на девять процентов ниже среди тех, кто принимал добавки витамина D.

Многообещающие результаты

Исследование дало убедительные результаты, продемонстрировав значительную пользу от приема витамина D для людей старше 60 лет. У тех, кто принимал витамин D, на 19 процентов снизилось количество сердечных приступов, а риск коронарной реваскуляризации снизился на 11 процентов. Однако исследование не выявило существенной разницы в частоте инсультов среди двух групп.

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