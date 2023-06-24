В ходе эксперимента, проведенного исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, удалось получить новые сведения об удивительном мире колибри и их реакции на алкоголь. Это исследование, опубликованное в престижном журнале Royal Society Open Science, было основано на наблюдениях за этими крошечными птицами, которые постоянно наслаждаются потреблением нектара.
Было обнаружено, что бактерии и грибки, часто встречающиеся в окружающей среде, обладают способностью превращать сахар в алкоголь. В поисках нектара колибри непреднамеренно поглощают этот алкоголь вместе со сладким нектаром. Возникает вопрос: Как это влияет на колибри, учитывая их мизерный размер?
Чтобы изучить влияние алкоголя на колибри, ученые провели серию тестов, наполнив кормушки сиропами с разной концентрацией алкоголя. Удивительно, но колибри отдавали предпочтение сиропам с содержанием алкоголя менее 1%. Когда птицам предлагали более крепкие алкогольные напитки, они потребляли значительно меньше сиропа или полностью его игнорировали.
Проанализировав общий объем потребленного алкоголя, исследователи были поражены. При пересчете на вес человека было подсчитано, что особь весом 80 килограммов может употребить в течение часа от 0,43 до 0,86 литра водки.
Ответ кроется в уникальном и быстром метаболизме этих маленьких пернатых существ. Их метаболизм работает с поразительной скоростью, не позволяя сахару и этанолу достичь мозга в опасных количествах. Этот необычный процесс метаболизма позволяет колибри выдерживать высокие уровни потребления алкоголя без видимых негативных последствий.
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