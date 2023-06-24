Учёные обнаружили высокую резистентность к алкоголю у колибри

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе эксперимента, проведенного исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, удалось получить новые сведения об удивительном мире колибри и их реакции на алкоголь. Это исследование, опубликованное в престижном журнале Royal Society Open Science, было основано на наблюдениях за этими крошечными птицами, которые постоянно наслаждаются потреблением нектара.

Фото: pixabay.com

Потребление алкоголя среди колибри

Было обнаружено, что бактерии и грибки, часто встречающиеся в окружающей среде, обладают способностью превращать сахар в алкоголь. В поисках нектара колибри непреднамеренно поглощают этот алкоголь вместе со сладким нектаром. Возникает вопрос: Как это влияет на колибри, учитывая их мизерный размер?

Экспериментальное тестирование

Чтобы изучить влияние алкоголя на колибри, ученые провели серию тестов, наполнив кормушки сиропами с разной концентрацией алкоголя. Удивительно, но колибри отдавали предпочтение сиропам с содержанием алкоголя менее 1%. Когда птицам предлагали более крепкие алкогольные напитки, они потребляли значительно меньше сиропа или полностью его игнорировали.

Удивительная толерантность к алкоголю

Проанализировав общий объем потребленного алкоголя, исследователи были поражены. При пересчете на вес человека было подсчитано, что особь весом 80 килограммов может употребить в течение часа от 0,43 до 0,86 литра водки.

Быстрый метаболизм колибри

Ответ кроется в уникальном и быстром метаболизме этих маленьких пернатых существ. Их метаболизм работает с поразительной скоростью, не позволяя сахару и этанолу достичь мозга в опасных количествах. Этот необычный процесс метаболизма позволяет колибри выдерживать высокие уровни потребления алкоголя без видимых негативных последствий.

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