Сбой в сети "Ростелекома" возник в связи с технической проблемой на одной из площадок обмена трафиком в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее появилась информация о том, что у многих пользователей возникла проблема с доступом в интернет, в том числе зарубежных ресурсов.
В компании отметили, что в связи со сбоем временно может быть затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.