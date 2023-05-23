В "Ростелекоме" назвали причину сбоя в сети

0:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Сбой в сети "Ростелекома" возник в связи с технической проблемой на одной из площадок обмена трафиком в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: https://www.pxfuel.com/

Ранее появилась информация о том, что у многих пользователей возникла проблема с доступом в интернет, в том числе зарубежных ресурсов.

В компании отметили, что в связи со сбоем временно может быть затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.

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