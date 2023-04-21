Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее решение было принято по результатам заседания Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля 2023 года.
Поручение должно быть исполнено правительством РФ к 15 октября 2023 года.
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