Путин поручил изменить Стратегию научно-технологического развития России

0:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее решение было принято по результатам заседания Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля 2023 года.

Поручение должно быть исполнено правительством РФ к 15 октября 2023 года.