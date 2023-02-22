Россия отказалась возвращать космонавтов на Землю на американском корабле

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В "Роскосмосе" отказались от идеи возвращения космонавтов с Международной космической станции на американском корабле. Такой вариант рассматривали из-за разгерметизации "Союза", на котором они должны были вернуться.

Но в итоге от него отказались. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин могли бы вернуться на корабле Crew Dragon, однако это было бы рискованным, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв. Видеоролик опубликовал "Роскосмос" на YouTube.

"Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле (Crew Dragon), потому что теоретически это возможно, но практически (…) это тоже на самом деле рискованная операция", — пояснил он.

По его словам, было принято решение, что если потребуется эвакуация экипажа "Союза", то один космонавт перейдет на американский корабль, а два других останутся на борту российского. В то же время вероятность такой ситуации "чрезвычайно низка", подчеркнул Крикалёв.

Возвращение космонавтов должно было состояться в марте. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22" возвращение отложили до сентября.

Инцидент с разгерметизацией произошёл в декабре прошлого года после того, как в грузовой корабль "Прогресс МС-21" попал микрометеорит.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в том же месяце сообщил, что американцы предлагали вернуть экипаж "Союза МС-22" на своём корабле. Но в этом, по словам Борисова, не было необходимости.

Космонавты останутся на МКС и вернутся по окончании экспедиции на корабле-спасателе "Союз МС-23".

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