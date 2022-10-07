Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon, принадлежащий SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

В состав экипажа вошла гражданка РФ Анна Кикина, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Участники миссии уже перешли на борт МКС.

Как отметили представители NASA, Кикина — первая россиянка, отправившаяся в космос на Crew Dragon в рамках проекта по перекрёстным полётам, который реализуется совместно с корпорацией "Роскосмос".