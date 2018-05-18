Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Виагру назвали идеальной "убийцей" рака

Наука и техника

Коктейль из виагры и вакцины от гриппа в разы уменьшает раковые метастаза. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие материал в журнале OncoImmunology.


Молекула-убийца уничтожит рак?

Участница научного проекта Ребекка Ауэр, университет Оттавы (Канада), пояснила, что идее еще предстоит пройти клинические испытания. Если они будут успешными, то «коктейль-убийца» решит главную проблему, с которой сталкиваются онкобольные после удаления опухоли.

Обратиться к популярному среди мужчин препарату ученых заставили открытия двухлетней давности. Именно тогда оказалось, что ключевой компонент пилюль - силденафил - подавляет работу фермента PDE-5, который влияет на иммунитет.

Соратники Ауэр уже провели, как «работает» коктейль на мышах. Ученые заражали грызунов агрессивным видом рака, удаляли долю опухоли, а затем вводили препарат. Чистая виагра, а также ее аналоги уменьшали метастазы с 40 до операции до 24, а смесь с препаратом от гриппа - до 11.

Испытания на человеке начнутся в ближайшее время, уже отобрано 24 добровольца из больницы Оттавы. Всех ждет резекция опухолей в брюшной полости.

Кроме того, ранее "Правда. Ру" сообщала, что ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. Метод уже проходит клинические испытания на добровольцах, до этого он зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с онкоболезнями. Например, при раке легких рекомендуется употреблять в пищу куркуму, чеснок, голубику, помидоры, брокколи и шиповник.

Читайте также:

Употребление анальгетиков может скрыть от вас рак - онколог

Японцы научились определять рак за три минуты

Ученые обнаружили лекарство от смертельного рака мозга

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы рак наука виагра открытие
Обсудить
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Как не стать жертвой клеща
Партии
Наследники Маркса готовы взять власть в России
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Новости Все >
Назван полный состав нового правительства РФ
Туристка из России крала в all inclusive все подряд
Кремль потребовал немедленного вывода западных войск из Сирии
В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте"
Рейтинг миллиардеров по странам мира
Виагру назвали идеальной "убийцей" рака
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина? Пол Крейг Робертс Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер
Комментарии
Проходка новой линии метро на востоке Москвы начнется после 2022 года
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
В Рамадан нет времени для войн и ссор
Назван полный состав нового правительства РФ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
Япония собирается объявить контрсанкции против США
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России
Сборная России по хоккею разгромила Австрию со счетом 7-0
Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России
За недостоверные посты и новости хотят сажать
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался