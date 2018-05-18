Виагру назвали идеальной "убийцей" рака

Коктейль из виагры и вакцины от гриппа в разы уменьшает раковые метастаза. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие материал в журнале OncoImmunology.



Молекула-убийца уничтожит рак?

Участница научного проекта Ребекка Ауэр, университет Оттавы (Канада), пояснила, что идее еще предстоит пройти клинические испытания. Если они будут успешными, то «коктейль-убийца» решит главную проблему, с которой сталкиваются онкобольные после удаления опухоли.

Обратиться к популярному среди мужчин препарату ученых заставили открытия двухлетней давности. Именно тогда оказалось, что ключевой компонент пилюль - силденафил - подавляет работу фермента PDE-5, который влияет на иммунитет.

Соратники Ауэр уже провели, как «работает» коктейль на мышах. Ученые заражали грызунов агрессивным видом рака, удаляли долю опухоли, а затем вводили препарат. Чистая виагра, а также ее аналоги уменьшали метастазы с 40 до операции до 24, а смесь с препаратом от гриппа - до 11.

Испытания на человеке начнутся в ближайшее время, уже отобрано 24 добровольца из больницы Оттавы. Всех ждет резекция опухолей в брюшной полости.

Кроме того, ранее "Правда. Ру" сообщала, что ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. Метод уже проходит клинические испытания на добровольцах, до этого он зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с онкоболезнями. Например, при раке легких рекомендуется употреблять в пищу куркуму, чеснок, голубику, помидоры, брокколи и шиповник.

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