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Science: американский супервулкан Йеллоустоун оказался опаснее, чем считалось

Наука

Новые расчёты американских ученых показали, что вулкан Йеллоустоун содержит вдвое больше магмы, чем считалось ранее.

С помощью новейших методов визуализации сейсмических данных исследователи смогли более точно посчитать количество жидкой магмы в кальдере Йеллоустоуна. Согласно предыдущим прогнозам считалось, что вулкан скрывает около 10% вещества, но сейчас стало понятно: его количество достигает 20%.

Это означает, что времени до нового извержения осталось вдвое меньше: для выброса лавы требуется 35% магмы у земной поверхности. Причём учёные признали, пишет издание Science, что даже используемые ими методы могут не обнаружить часть магмы под американским супервулканом.

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Извержения вулканов. Как за ними охотиться?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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