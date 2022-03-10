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Автор Ольга Лазарева

Российский ЯRUS выстоял против кибератак Европы и США

Наука

Универсальное приложение Ярус — уникальная альтернатива для пользователей России. Качественная замена популярных социальных платформ Tik-Tok, Youtube и Facebook — количество пользователей увеличивается ежедневно.

Российский ЯRUS выстоял против кибератак Европы и США

Это приложение — лидер в ТОПах скачиваний в русскоязычном сегменте среди лидеров мнений, популярных блогеров, пользователей, которые не хотят, и не будут отказываться от социальных сетей, которые были заблокированы в России.

Наши специалисты ай-ти создали отличную альтернативу зарубежным соцсетям, объединив возможности всех популярных социальных платформ. За полгода тестовой работы полмиллиона пользователей оценили удобство и перспективы нового приложения.

Разработка российских айтишников не имеет аналогов в мире и уже сейчас смело бросает вызов успешным, раскрученным цифровым технологиям. ЯRUS — полностью российский продукт, который никто не сможет заблокировать или ограничить.

Платформа начала работать с 1 января этого года и уже сегодня насчитывает более двух миллионов активных пользователей. Количество увеличивается ежедневно. Даже Google Market был удивлен таким бурным ростом и временно удалил наше приложение из списка предложений. Но такое удаление обосновать серьезными аргументами не удалось, и оно сейчас доступно для скачивания.

Начиная с февраля много привычных продуктов и площадок, сервисов стало недоступным для российских пользователей. Только ЯRUS может утверждать, что на этом фоне наблюдается высокая заинтересованность новой площадкой. Перспективы уже оценили популярные медийные лидеры мнений. Блокировки, кибер- и ddos-атаки хакеров из США, Европы, Кореи, Украины не смогли заблокировать, снизить эффективность работы нового приложения.

И сейчас ЯRUS приложение не оставляют без внимания конкуренты, но разработчики российского продукта успешно противостоят сопротивлению цифровых гигантов. Количество пользователей ежедневно растет, качество и быстродействие социальной сети работает в заявленном штатном режиме — без сбоев, глюков, перебоев и зависания.

На сегодня платформа ЯRUS — надежная альтернатива для авторов контента, российские блогеры уже оценили все достоинства платформы и активно привлекают новых подписчиков.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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