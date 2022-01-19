Российских космонавтов удивила странная пыль в открытом космосе

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в этом году вышли в открытый космос и заметили странную пыль, которая вылетала из выходного люка модуля Международной космической станции "Поиск". Трансляцию с борта МКС вёл "Роскосмос".

"Антон, ты не замечал, там пыль какая-то из люка летит?" — спросил Шкаплерова специалист Центра управления полётами.

Космонавт подтвердил, что действительно видел какую-то пыль.

Космонавты вышли в открытый космос, чтобы установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС — "Наукой" и "Причалом". Также Шкаплеров и Дубров соединят модули кабелями связи и поставят антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".

В конце ноября узловой модуль "Причал" вошёл в состав российского сегмента МКС. Известно, что интеграция и дооснащение "Науки" и "Причала" потребуют 10 выходов в открытый космос до конца текущего года. Три из них уже совершены.

Ранее Шкаплеров и Дубров приготовили на МКС "селёдку под шубой" в преддверии Нового года.

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