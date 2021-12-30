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Российские космонавты на МКС приготовили селёдку под шубой

Общество

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров на МКС приготовили селёдку под шубой.

Российские космонавты на МКС приготовили селёдку под шубой

Как сообщает ТАСС, любимое новогоднее блюдо россиян адаптировали к условиям МКС. Некоторые ингредиенты салата взяли из стандартных рационов, которые поставляются в сублимированном виде. Тарелку сделали из подручных материалов. Овощи резали в целлофановом пакете.

"В преддверии Нового года мы <…> решили здесь, на станции, на российском сегменте, устроить новогодний стол, чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле. В этот раз мы решили приготовить знаменитый салат "Селёдка под шубой", — сказал Шкаплеров.

Космонавты рассказали, что приготовить в космосе такое блюдо, как салат, не просто. Тарелку космонавты сделали из пленки и скотча. Затем они они уложили слоями сельдь, лук, картофель, морковку, варёный омлет. Верхним слоем стал салат "Мичуринский" из свёклы и лука. Сверху всё покрыли майонезом.

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