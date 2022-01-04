Сегодня ночью Земля максимально приблизилась к Солнцу

Сегодня ночью (с 3 на 4 января) Земля прошла солнечный перигелий - максимально близко – на 5 млн км - приблизилась к своей звезде.

Поскольку земная орбита имеет форму эллипса, наша планета регулярно то приближается к Солнцу, то от него отдаляется. Астрономы давно вычислили, что максимальное приближение всегда совпадает с зимой в северном полушарии:

в этот период поверхность земного шара получает на 7% больше тепла, а радиус солнечного диска, находящийся в пределах видимости, увеличивается на 3% по сравнению с летом.

Примечательно, что на погоду это никак не влияет, поскольку сезоны (времена года) меняются не в зависимости от приближения или отдаления Земли к Солнцу, а из-за смены оси наклона вращения планеты:

с декабря по конец февраля северное полушарие получает на 25% меньше тепла и света.

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