Ответы на популярные вопросы от Общества Плоской Земли

"Наше Общество Плоской Земли — не партизанская, некоммерческая и несектантская организация, чья деятельность посвящена улучшению понимания природы реальности через вопросы патафизики, эмпирические исследования и обмен идеями". Это какая-то шутка? Fake?

Казалось бы, с формой Земли человечество определилось ещё в XII-XIV веках. Однако ж — вот Общество Плоской Земли — The Flat Earth Society! Кстати, что за патафизика такая? Отсюда мы узнаём, что патафизика с физикой и метафизикой не имеет ничего общего. "Это наука воображаемых решений, которая символически вводит в ранг характерных черт объектов те их свойства, которые описываются лишь своей возможностью". Понятно, наука, и на том спасибо. Но всё-таки плоская Земля — это как-то чересчур, не так ли? Ещё цитата:

"В то время, как Общество — не группа "сумасшедших", оно оппозиционно настроено по отношению к модной, политически корректной теории о Сферической Земле, которую нам ежедневно вдалбливают так называемые "учёные", средства массовой информации и политические лидеры".

Создал Общество, якобы, в 1993 году человек с подозрительно знакомым именем Ли Харви Освальд Смит (Lee Harvey Oswald Smith). Общество, опять же — якобы, "имеет трёхстороннюю структуру, а деятельность его сконцентрирована в Северной Америке, на Британских островах и Австралазии".

Во главе стоят Главные Авторитетные Личности (Established Major Figures). Они выдвигают кандидатуры на членство из всех слоёв общества, а Члены Общества продолжают "активно работать во многих областях культуры, науки и общественной жизни". Далее — самое интересное, ответы на часто задаваемые вопросы (F. A. Q).

Какова форма Земли?

"Земля плоская. Она имеет форму пятиугольника, и, таким образом, имеет пять углов.

Что такое "средний угол"?

Если провести линии от каждого угла до центра противоположной стороны Земли, линии пересекутся в середине Плоской Земли. Это место известно, как Средний угол.

"Средний угол" доказывает, что 5 равняется 6?

Да.

Эй, подождите минуточку, этот средний — не реальный угол...

Вообще-то, экватор сферической Земли — тоже воображаемая линия. Разве это значит, что их модель не имеет северного и южного полушарий? Вы не можете вычислить мнимые числа, но говорит ли это о том, что они не существуют?

А что насчёт северного и южного полушарий?

Сферическая теория — чушь. Подразумевается, что Земля является СФЕРОЙ, хотя это не так. Однако у Земли имеются Внутреннее и Внешнее Кольца.

Как континенты расположены на Плоской Земле?

"Самые южные" континенты находятся на внешней стороне, ну а "северные" находятся во внутренней части.

Это значит, что Средний угол — на Северном полюсе?



Не обязательно. Он может быть где-нибудь в северной части Земли.

А что тогда находится на Южном полюсе?

Край Мира. Он окружён, по крайней мере, в некоторых местах массивной горной цепью.

И где эти углы Земли?

Мы всё ещё не пришли к единому мнению по этой проблеме. Обычно эти пять углов принято размещать в следующие местах:

Самый северный угол на озере Михаил (Mikhayl), Тунгуска, Сибирь; Угол № 2 на острове Гренландия или Исландия (Ultima Thule); хотя некоторые исследователи размещают его на острове Фого (Fogo), Ньюфаундленд, Канада; Угол №3 на острове Пасхи; Насчёт угла №4 есть сомнения; возможно, это Хоккайдо (Япония), Лхаса (Непал) или пустыня во Внешней Монголии; Угол №5 где-нибудь на юге Тасмании или Новой Зеландии, хотя некоторые предлагают остров Понапе (Ponape) на юге Тихого океана.

Какова длина края Земли?

Длина края Земли бесконечна.

Значит ли это, что Земля занимает бесконечную территорию?

Нет, она занимает не больше, чем Англия.

А как насчёт гравитации?

Гравитация — ложь, придуманная проповедниками ложной сферической теории. Теория гравитации никогда не была доказана. Нет никакой гравитации, только инерция. Движение Земли через космос подобно гигантскому лифту. Мы не падаем, потому что придавлены инерцией. Земля имеет инерцию.

А что вы скажете по поводу фотографий Земли с Луны?

Большинство этих снимков — подделки. Известно, что "высадка на Луне" была фальшивкой. Поверхность Луны снимали в пустыне Аризоны.

Существует несколько подлинных фотографий, сделанных с большой высоты, на которых Земля кажется сферой. Причина этого эффекта в том, что чем выше, тем атмосфера Земли становится плотнее из-за повышенного давления. Из-за этого свет на больших высотах преломляется, создавая эффект сферической Земли.

Могут ли корабли потеряться на краю Земли?

Да, по крайней мере, в тех местах, где нет никаких гор. Кое-где край Земли — это огромный водопад, и то, что проходит через край, исчезает в эфире. Это может случиться и с самолётом.

Если большое количество воды переливается через край, откуда вся эта вода берётся?

Это — аргумент в пользу теорию о тороидальной орбите Земли. Когда наша планета меняет эту орбиту, вся исчезающая на краю вода возвращается на Землю дождём. Это также означает, что пассажиры судов и самолётов, потерявшихся в пространстве, в некоторых случаях могут вернуться на Землю".

Пожалуй, хватит. Остаётся добавить, что штатов Айдахо и Северная Дакота просто не существует (заговор картографов), где-то внутри Земли или на её гранях живут зеленокожие женщины или нацисты, ну и так далее.

Между прочим, Общество Плоской Земли — не единственное. Вот ещё одно, а вот ещё. Такого добра полным полно. Популярная, выходит, идея.

Разумеется, члены некоторых из этих обществ покупают за деньги партбилеты, оплачивают подписку на новости и платят взносы. Но кого попало в эти общества не принимают: "Мы не хотим видеть среди своих членов глупых и грубых животных, чьей целью является насмешка и вред нашей работе. Здравый смысл является нашей целью".