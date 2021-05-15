Люди настолько привыкли к телефонам, что берут их с собой даже в туалет. Между тем, уронить дорогостоящее устройство в унитаз — не самое страшное, что может произойти.
Брать телефон с собой в туалет — очень вредно для здоровья, пишет Sohu. com. Дело в том, что поход в туалет в норме не должен превышать пяти минут, а с телефоном в руках "заседание" может растягиваться до 10 минут и даже получаса.
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