Топ-5 причин не пользоваться телефоном в туалете

Люди настолько привыкли к телефонам, что берут их с собой даже в туалет. Между тем, уронить дорогостоящее устройство в унитаз — не самое страшное, что может произойти.

Брать телефон с собой в туалет — очень вредно для здоровья, пишет Sohu. com. Дело в том, что поход в туалет в норме не должен превышать пяти минут, а с телефоном в руках "заседание" может растягиваться до 10 минут и даже получаса.

При посещении туалета на руках остаются такие бактерии как кишечная палочка, норфолк, сальмонелла и другие. Все они "приклеиваются" к телефону. После туалета мы моем руки, но не телефон. Используя телефон в туалете люди отвлекаются от процесса испражнения, что в конечном итоге приводит к запорам. Длительное сидение на унитазе, вызванное увлекательным интернет-пространством, может приводить к варикозному расширению вен прямой кишки и развитию геморроя. Кроме того, пребывание в позе на корточках вызывает недостаточное кровоснабжение головного мозга чувство онемения в ногах. И только на пятом месте по ущербу для человека расположилось падение телефона в унитаз. Люди уверены, что с ними такое не случится, но статистика говорит об обратном.

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