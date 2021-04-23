Стивен Хокинг раскрыл четыре сценария конца света

Британский космолог и астрофизик Стивен Уильям Хокинг уже стал автором нескольких сценариев гибели Вселенной.

Согласно одному из них, наша Вселенная погаснет, как выгоревшая свеча, и люди будут вынуждены искать себе новое место для жизни.

Хокинг считал, что, возможно, представители внеземных цивилизаций когда-нибудь обнаружат Землю и захотят завладеть ресурсами нашей планеты.

Самое лучшее изобретение человечества, по мнению Хокинга, — это искусственный интеллект. Но есть риск, что люди не смогут управлять работой сверхразумных компьютеров, обладающих ИИ, тогда искусственный интеллект будет управлять человечеством.

В таком случае последствия могут быть катастрофическими.

Ещё одна версия — гибель человечества в результате ядерной войны. В современном мире огромное количество такого вида оружия. Его более чем достаточно, чтобы уничтожить всё живое на нашей планете.

Также человечество может охватить смертельно опасный вирус, который сможет постоянно адаптироваться к новым условиям, и с ним не справиться ни одна вакцина. Возможно, люди вымрут из-за искусственно выращенных бактерий.

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