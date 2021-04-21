Гималайские ледники оказались более устойчивыми к потеплению

Учёные заинтересовались ледниками Гималаев, которые устойчивы к росту температуры.

Речь идёт о каменных ледниках, представляющих собой структуры изо льда и горных пород. Они тают медленнее, чем обычные, что, по словам специалистов, вселяет надежду на то, что ледниковые экосистемы Гималаев смогут противостоять процессам глобального потепления.

"Дело в том, что горные породы в составе ледника хорошо изолируют лёд от внешнего воздействия, поэтому такие ледники очень устойчивы к повышению температуры. В Гималаях примерно двадцать пять тысяч каменных ледников — суммарно они удерживают около шестидесяти триллионов литров воды", — отмечают гляциологи.

Данный феномен имеет большое значение для разработки стратегий адаптации к климатическим изменениям. Учёные намерены продолжить наблюдения за каменными ледниками, чтобы фиксировать любые изменения в их структуре.

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