Почему птицы не замерзают зимой?

Птицы не замерзают даже в очень сильный мороз. Это связано с особым составом крови пернатых, благодаря которому с наступлением зимы у их повышается её температура, утверждают шведские орнитологи. Исследование опубликовано в The FASEB Journal.

Учёные взяли несколько образцов кров у разных видов птиц осенью, а потом ещё раз — зимой. Оказалось, что в холодное время года у птиц увеличивается количество митохондрий в крови птиц, они активнее работают, что помогает организму пернатых производить больше тепла.

Специалистам было известно том, что зимой метаболизм птиц ускоряется. Также принято было считать, что птицы могут согреваться с помощью сокращения птиц, взъерошивая перья.

Информация о повышении выработки тепла кровяными тельцами стало для орнитологов открытием.

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