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Во Франции обнаружили трёхмерную карту бронзового века

Наука

На территории Западной Бретани археологи обнаружили 3D-карту бронзового века, которая всё это время считалась утерянной.

Находка представляет собой большую плиту сланца серо-голубого оттенка размером 2 на 1,5 метра, сообщает культурно-политический журнал "Э Вести”.

По мнению учёных, найденный образец — самая древняя 3D-карта, найденная на территории Европы. Впервые она была обнаружена в начале XX века в ходе раскопок похоронного Кургана во Франции, но потом почти на век утеряна.

В течение всего этого времени археологи надеялись, что им снова посчастливится найти её. Только в 2014 году выяснилось, что карта в течение длительного века находилась в подвале замка Шато де Кернуз.

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Древние карты не врут. Реальная география
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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