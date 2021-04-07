Во Франции обнаружили трёхмерную карту бронзового века

На территории Западной Бретани археологи обнаружили 3D-карту бронзового века, которая всё это время считалась утерянной.

Находка представляет собой большую плиту сланца серо-голубого оттенка размером 2 на 1,5 метра, сообщает культурно-политический журнал "Э Вести”.

По мнению учёных, найденный образец — самая древняя 3D-карта, найденная на территории Европы. Впервые она была обнаружена в начале XX века в ходе раскопок похоронного Кургана во Франции, но потом почти на век утеряна.

В течение всего этого времени археологи надеялись, что им снова посчастливится найти её. Только в 2014 году выяснилось, что карта в течение длительного века находилась в подвале замка Шато де Кернуз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.