Компания Xiaomi собирается представить расширенные версии флагманского смартфона Mi 11 до конца марта. О запланированном мероприятии сообщает GSMArena со ссылкой на анонс в Weibo.
Мероприятие пройдёт 29 марта в Китае и на нём представят два смартфона — Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. В Xiaomi. Характерной особенностью устройств станет основная 50-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL Bright GN2 с разнонаправленной фокусировкой.
Стоимость смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra пока не раскрывается. Недавно представленный базовый Mi 11, оснащённый процессором Snapdragon 888, предлагается в России за 63 000 рублей.
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