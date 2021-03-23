Xiaomi официально объявила дату анонса новых смартфонов

Компания Xiaomi собирается представить расширенные версии флагманского смартфона Mi 11 до конца марта. О запланированном мероприятии сообщает GSMArena со ссылкой на анонс в Weibo.

Мероприятие пройдёт 29 марта в Китае и на нём представят два смартфона — Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. В Xiaomi. Характерной особенностью устройств станет основная 50-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL Bright GN2 с разнонаправленной фокусировкой.

Стоимость смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra пока не раскрывается. Недавно представленный базовый Mi 11, оснащённый процессором Snapdragon 888, предлагается в России за 63 000 рублей.