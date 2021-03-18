Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чисто внутреннее дело: эксперт о новых "ядерных" планах Лондона
Анонимные сообщения о бесхозных предметах получили в Перми
Путин объяснил, что делали с Крымом на протяжении десятилетий
Число безработных россиян сократилось вдвое
Стала известна дата рассмотрения дел в отношении Евгения Ройзмана
Лиза Арзамасова спустя годы исполнила свой знаменитый танец
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Политолог порекомендовал Байдену отправиться на пенсию
Заслуженный пилот России оценил последствия слияния МиГ и "Сухого"

Названы регионы России, которым грозит затопление

Наука

Санкт-Петербург, Курганская область и восточная часть Челябинской области могут уйти под воду. Затопление может быть спровоцировано глобальным потеплением, сообщила в интервью URA.RU климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Названы регионы России, которым грозит затопление

Ранее подобные опасения выразил Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Петербург может быть затоплен не только из-за процессов потепления.

Сейчас ещё поднимается балтийский щит — так называемые неотектонические движения. Но у специалистов пока есть время, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Однако эксперты предупреждают ещё об одной проблеме, которую влечёт за собой угроза затопления. Дело в том, что если будут затоплены другие страны, то России придётся принимать огромное количество климатических беженцев, считает директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Россиян-неплательщикам готовят долговые тюрьмы
Психолог: не надо бояться открывать закрытые двери
Чисто внутреннее дело: эксперт о новых "ядерных" планах Лондона
Вяльбе не хочет отпускать Большунова в биатлон
"Ростех" объединит компании "Сухой" и "МиГ"
Анонимные сообщения о бесхозных предметах получили в Перми
Названы регионы России, которым грозит затопление
Путин объяснил, что делали с Крымом на протяжении десятилетий
Число безработных россиян сократилось вдвое
Стала известна дата рассмотрения дел в отношении Евгения Ройзмана
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
Мир. Новости мира
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников