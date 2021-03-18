Названы регионы России, которым грозит затопление

Санкт-Петербург, Курганская область и восточная часть Челябинской области могут уйти под воду. Затопление может быть спровоцировано глобальным потеплением, сообщила в интервью URA.RU климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Ранее подобные опасения выразил Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Петербург может быть затоплен не только из-за процессов потепления.

Сейчас ещё поднимается балтийский щит — так называемые неотектонические движения. Но у специалистов пока есть время, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Однако эксперты предупреждают ещё об одной проблеме, которую влечёт за собой угроза затопления. Дело в том, что если будут затоплены другие страны, то России придётся принимать огромное количество климатических беженцев, считает директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.