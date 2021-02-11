У свиней обнаружили интеллектуальные способности

Некоторые виды свиней обладают высоким уровнем поведенческой и интеллектуальной гибкости, утверждают учёные из Университета Пердью (США).

Специалисты решили выяснить, могут ли свиньи научиться играть в простую видеоигру, сообщает журнал Frontiers in Psychology.

К участию в эксперименте привлекли двух йоркширских свиней по кличке Гамлет и Омлет, а также двух микропигов Панепинто — Эбонита и Слоновую кость.

Сначала животных научили подходить к монитору и с помощью морды использовать джойстик.

Потом их научили играть в видеоигру.

В процессе наблюдения за свиньями специалисты обратили внимание, что у всех животных показатель успешно выполненных задач был выше, чем был показатель случайности. Иными словами, свинья понимала, что движение джойстика связано с курсором на экране компьютера.