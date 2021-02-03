В древности Марс напоминал Исландию - исследование

В древности климат Марса напоминал климат современной Исландии. К такому выводу пришли американские учёные из университета Райса в результате анализа данных, собранных марсианским ровером Curiosity.

Внимание специалистов привлекли следы выветривания осадочных пород в марсианском кратере Гейла. Они сравнили их с аналогичными образованиями на Земле. Оказалось, что климат Исландии напоминает тот, что был на Красной планете в древности.

"С момента посадки на Марс в 2021 году марсоход Curiosity собрал детальные данные об аргиллитах, обнаруженных в древнем марсианском озере. Речь идет о твердых породах, которые образовались в результате дегидратации, спрессования и перекристаллизации глинистых минералов. Мы нашли похожие породы на Земле и сравнили их с марсианскими", — пояснили специалисты.

В древности на Марсе был холодный и сухой климат. Большая часть планеты была покрыта снегом и ледниками. Также на Марсе была вода, она участвовала в процессе формирования горных пород.