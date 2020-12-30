Россия провела минимум космических пусков со времен полета Гагарина

В 2020 году, как подсчитали журналисты РИА Новости, Россия произвела всего 17 запусков космических ракет:

7 раз — с Байконура,

7 — с Плесецка,

2 — с Куру (Французская Гвиана),

1 — с Восточного.

"Это абсолютный минимум с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Гагарин: в 1957 — 1961 годах СССР запускал от 2 до 9 ракет в год", — констатирует издание.

Таким образом, Россия заняла 3 место в мире по числу космических полётов в уходящем году:

США — 44 пуска, Китай — 39, Россия — 17.

Причину снижения "космической активности" объяснил Иван Моисеев, глава Института космической политики.

По его мнению, пандемия тут почти ни при чём: уменьшилось количество "заказов" на доставку на орбиту спутников от зарубежных партнёров.