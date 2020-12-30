В 2020 году, как подсчитали журналисты РИА Новости, Россия произвела всего 17 запусков космических ракет:
"Это абсолютный минимум с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Гагарин: в 1957 — 1961 годах СССР запускал от 2 до 9 ракет в год", — констатирует издание.
Таким образом, Россия заняла 3 место в мире по числу космических полётов в уходящем году:
Причину снижения "космической активности" объяснил Иван Моисеев, глава Института космической политики.
По его мнению, пандемия тут почти ни при чём: уменьшилось количество "заказов" на доставку на орбиту спутников от зарубежных партнёров.
"Это планомерная тенденция, началась она с 2014 года", — говорит Моисеев.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.