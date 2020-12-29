Биологи раскрыли причину появления аллергии на кошек

Австралийские учёные в процессе изучения единственного в мире примата лори выявили общие характеристики между его ядом и аллергенным белком, который выделяют кошки.

В дикой природе лори используют яд для борьбы с конкурентами. На животных он проявляется в виде незаживающих ран. Симптомы человека будут напоминать аллергию.

Аллергическая реакция на кошек возникает из-за особого белка, который отпугивает хищных животных.

В результате исследования учёные выяснили, что в процессе длительной эволюции у лори и кошек стали вырабатываться одинаковые аллергены для защиты от врагов.

Биологи намерены на основе полученных данных разработать противоядия от лори. Это связано с тем, что в последнее время люди стали чаще заводить лори, но чтобы обезопасить себя, удаляют им клыки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи выяснили, кто и когда приручил кошек.