Австралийские учёные в процессе изучения единственного в мире примата лори выявили общие характеристики между его ядом и аллергенным белком, который выделяют кошки.
В дикой природе лори используют яд для борьбы с конкурентами. На животных он проявляется в виде незаживающих ран. Симптомы человека будут напоминать аллергию.
Аллергическая реакция на кошек возникает из-за особого белка, который отпугивает хищных животных.
В результате исследования учёные выяснили, что в процессе длительной эволюции у лори и кошек стали вырабатываться одинаковые аллергены для защиты от врагов.
Биологи намерены на основе полученных данных разработать противоядия от лори. Это связано с тем, что в последнее время люди стали чаще заводить лори, но чтобы обезопасить себя, удаляют им клыки.
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