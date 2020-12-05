Современные смартфоны имеют большое количество различных сенсоров, которые отслеживают различные состояния устройства.

Наличие рядом хозяина гаджета регулярно отслеживают микрофон, гироскоп и камера. Об этом рассказал Павел Мясоедов.

"Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела", — пояснил эксперт.