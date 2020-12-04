В Европе обнаружены пауки с клыками, переносящие опасные бактерии

Около 10 видов пауков, которые широко распространены в северо-западной части Европы, имеют клыки, сообщили учёные. Эти насекомые обладают достаточной силой для того, чтобы проткнуть кожу и впрыснуть яд.

В Великобритании и Ирландии часто появлялись сообщения о пауке, вызывающем серьёзные кожные заболевания. Речь идёт о "ложной вдове" — вид Steatoda nobilis. Этим паукам нравятся тёплые помещения. В 2020 году риск встретить его заметно вырос, так как из-за пандемии многие люди стараются больше находиться дома, сообщает Science Alert.

Чаще всего в результате укуса "ложной вдовы" возникает боль. Через несколько часов она проходит.

Учёные призывают обратить внимание не на яд, а на бактерии насекомого, которые переносят его клыки. Из-за укуса "ложной вдовы" у человека могут появиться гнойники и опухнуть конечности.

Но специалисты утверждали, что укусы этого паука безопасны, просто люди расчёсываю рану грязными руками, поэтому туда попадает инфекция.

Теперь учёные выяснили, что яд членистоногих содержит множество микробов — из 22 обнаруженных бактерий 12 считаются опасными для человека.

Оказалось, что "ложные вдовы" не только ядовитые, но и переносчики опасных бактерий, некоторые из которых обладают устойчивостью к антибиотикам.