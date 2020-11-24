Роскомнадзор - Google: встретимся в суде

Роскомнадзор возбудил административное дело против Google из-за упорного нежелания американского технологического гиганта удалять запрещенный на территории РФ контент из результатов поиска, как того требует российское законодательство.

"К запрещенным сайтам, которые все еще можно найти в результатах поиска, относятся сайты экстремистского, порнографического и суицидального содержания, — пояснили в надзорном ведомстве. — Поисковая система не удаляет до 30% процентов опасного контента.

По словам представителя регулятора, административное дело было возбуждено по факту повторного нарушения закона 2017 года, который предписывает поисковым операторам удалять контент, помеченный как незаконный в специальном реестре.

По словам Роскомнадзора, Google "не представила никаких возражений" против составленного против нее акта.

В результате разбирательства американской компании может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.

К слову, в прошлом году Google уже был оштрафован за отказ сотрудничать с российским реестром запрещенных сайтов и недостаточную фильтрацию нелегального контента.

Напомним, в октябре Россия передумала давать Facebook и Twitter дополнительное время для выполнения законного требования о перемещении своих серверов. Закон гласит, что данные о российских пользователях должны храниться внутри границ страны.