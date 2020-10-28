Снова цензура: Роскомнадзор против "Facebook" и "Twitter"

Очередная "волна" цензуры, которая зафиксирована в социальных сетях "Facebook" и "Twitter", а также на портале "YouTube", привела к блокированию или унизительной маркировке ряда российских СМИ. С критикой действий западных компаний выступили в Роскомнадзоре.

Напомним, что для аккаунтов некоторых СМИ на Западе предусмотрели маркировку "СМИ, подконтрольное государству". Часть аккаунтов просто заблокировали, в некоторых случаях — без объяснения причин. По удар попали, в частности, "РИА Новости" и "Россия-1".

Также на портале "YouTube" оказался "замаркирован" фильм "Беслан", что в российском суде признали актом цензуры.