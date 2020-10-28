Очередная "волна" цензуры, которая зафиксирована в социальных сетях "Facebook" и "Twitter", а также на портале "YouTube", привела к блокированию или унизительной маркировке ряда российских СМИ. С критикой действий западных компаний выступили в Роскомнадзоре.
Напомним, что для аккаунтов некоторых СМИ на Западе предусмотрели маркировку "СМИ, подконтрольное государству". Часть аккаунтов просто заблокировали, в некоторых случаях — без объяснения причин. По удар попали, в частности, "РИА Новости" и "Россия-1".
Также на портале "YouTube" оказался "замаркирован" фильм "Беслан", что в российском суде признали актом цензуры.
"В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ", — уточняют в ведомстве для СМИ.
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