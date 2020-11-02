В Таиланде создали носки для солдат, блокирующие запах потных ног

Таиландские учёные из Университета Махидол разработали для солдат специальные носки, которые блокируют запах ног. Данное изобретение поможет снизить риск развития бактериальных заболеваний.

Доктор Пуняви Онгсри, автор проекта, сообщил, что во время стажировки в вооружённых силах Таиланда, он обратил внимание на то, что у 38,5% военнослужащих есть заболевания.

Для того чтобы избавить их от этих проблем, он решил провести исследование.

Учёному удалось создать необходимый состав, который был нанесён на носки служащих в армии добровольцев. В опыте приняло участие 148 курсантов из тайской военно-морской школы. Эксперимент прошёл успешно.

Кроме того, учёные обратили внимание на то, что наночастицы с оксидом цинка не только избавляют солдат от неприятного запаха, исходящего от ног, но и снижают риск развития некоторых заболеваний, например, мелкоточечного кератолиза. У военнослужащих, которые носили специальные носки, бактериальная инфекция появлялась намного реже.