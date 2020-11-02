Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Дарья Мельникова тяжело переносит коронавирус
В 2020 году Украине нужно отдать треть доходов бюджета за долги
"Клуж" пригрозил бойкотом чемпионата Румынии из-за судейства
Утконосы могут светиться в темноте
На курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
Финансисты подсчитали снижение курса рубля за 30 лет
В Усть-Куте мужчина убил работодателя и спрятал труп под снегом
Депутат ГД разглядел в Молдавии "белорусский сценарий"
Нурмагомедов назвал Махачева "следующим королём лёгкого веса"

В Таиланде создали носки для солдат, блокирующие запах потных ног

Таиландские учёные из Университета Махидол разработали для солдат специальные носки, которые блокируют запах ног. Данное изобретение поможет снизить риск развития бактериальных заболеваний.

В Таиланде создали носки для солдат, блокирующие запах потных ног

Доктор Пуняви Онгсри, автор проекта, сообщил, что во время стажировки в вооружённых силах Таиланда, он обратил внимание на то, что у 38,5% военнослужащих есть заболевания.

Для того чтобы избавить их от этих проблем, он решил провести исследование.

Учёному удалось создать необходимый состав, который был нанесён на носки служащих в армии добровольцев. В опыте приняло участие 148 курсантов из тайской военно-морской школы. Эксперимент прошёл успешно.

Кроме того, учёные обратили внимание на то, что наночастицы с оксидом цинка не только избавляют солдат от неприятного запаха, исходящего от ног, но и снижают риск развития некоторых заболеваний, например, мелкоточечного кератолиза. У военнослужащих, которые носили специальные носки, бактериальная инфекция появлялась намного реже.

Последние материалы
В Таиланде создали носки для солдат, блокирующие запах потных ног
Дарья Мельникова тяжело переносит коронавирус
В 2020 году Украине нужно отдать треть доходов бюджета за долги
"Клуж" пригрозил бойкотом чемпионата Румынии из-за судейства
Утконосы могут светиться в темноте
На курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
Финансисты подсчитали снижение курса рубля за 30 лет
В Усть-Куте мужчина убил работодателя и спрятал труп под снегом
Депутат ГД разглядел в Молдавии "белорусский сценарий"
Нурмагомедов назвал Махачева "следующим королём лёгкого веса"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников