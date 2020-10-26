Мозг человека за последние 40 тыс. лет уменьшился в объёме

Учёные утверждают, что за последние 40 тыс. лет мозг человека уменьшается, сообщает ToDay News Ufa. Специалистам удалось понять, с чем связан данный процесс.

Череп человека в период мезолита достиг своих максимальных значений. Тогда объём мозга мужчин составлял 1600 см3, а женщин — 1500 см3.

Учёные проанализировали данные 12 тыс. человек и выяснили, что мозг современных мужчин стал меньше на 160 мл, а у женщин данный показатель уменьшился на 250 мл.

Эксперты провели анализ выборки древних и современных геномов людей и животных, и пришли к выводу, что причиной уменьшения мозга стало его "самоодомашнивание".

По мнению авторов исследования, объём мозга уменьшился из-за того, что в популяции оказались более привлекательными особи, которые меньше соревновались. Также, по словам учёных, объём мозга никак не коррелирует с интеллектуальными способностями человека.