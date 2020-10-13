Разработчики реализовали в мессенджере WhatsApp функцию блокировки, которая позволяет ограничить сообщения от нежелательных пользователей.
Однако если кто-то вас заблокирует, то вам не придёт никакого уведомления об этом.
Специалисты советуют обратить внимание на некоторые аспекты. Так, если вы заблокированы в чьём-то списке, то вы больше не сможете увидеть, когда обладатель списка был в Сети. Если не отображается аватарка пользователя, то очень высока вероятность того, что вас заблокировали.
В таком случае этот пользователь не получит ваши сообщения. То есть в статусе доставки сообщений всегда будет одна галочка, а не две. Если вы попытаетесь позвонить пользователю, то ничего не произойдёт.
Можно попробовать добавить пользователя в новый чат. Если он вас действительно заблокировал, то ничего не получится.
Таким образом, существует несколько способов проверить факт блокировки.
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