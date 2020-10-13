В Канаде изобрели самую быструю в мире видеокамеру

Специалистам Канадского Национального института научных исследований впервые удалось сфотографировать фотоны, которые двигаются со скоростью света.

Для этого учёные применили новую технологию UV-CUP, благодаря которой можно захватывать полтриллиона кадров в секунду. Ранее такого рода решения были ограничены видимым светом, но UV-CUP позволяет фиксировать и ультрафиолетовую часть спектра.

"Как зафиксировать нечто, длящееся ничтожную долю секунды? Например, полет фотона? Для этого нам пришлось создать особый фотокатод и встроить его в т.н. полосовую камеру, разработанную специально для фиксации сверхбыстрых событий. Кроме того, мы применили новые алгоритмы для обработки полученных камерой данных", — сообщил ведущий автор исследовательского проекта Цзиньян Лян.

В результате канадские учёные получили визуальную проекцию ультрафиолетовых импульсов, которая показывает движение частиц света в режиме реального времени. Специалисты хотят усовершенствовать данную технологию с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, что позволит улучшить качество фиксации.