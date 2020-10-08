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В подлёдном озере Восток обнаружили новый вид бактерий

В процессе изучения образцов льда, извлечённого из озера Восток с глубины в 3721, российские учёные обнаружили новый вид бактерий, сообщает ТАСС.

В подлёдном озере Восток обнаружили новый вид бактерий

Экосистема этого водоёма была изолирована в течение нескольких миллионов лет. Озеро было открыто лишь в 1996 году, пояснил заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.

За последние 5 лет российские биологи изучили три вида бактерий. Теперь они открыли четвёртый вид.

Специалисты надеются, что исследование этих микроорганизмов поможет найти ответ на вопрос о том, как в толще льда поддерживается их жизнь.

Озеро Восток является объектом изучения не только биологов. Им активно интересуются специалисты, которые занимаются поиском жизни на других планетах.

Они полагают, что такие водоёмы могли быть в недрах лун Юпитера и Сатурна, которые называются Европа или Энцелад соответственно.﻿

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