Физики приблизились к созданию высокоточных атомных часов

Учёные утверждают, что современные атомные часы отличаются высокой точностью — они не потеряли бы ни одной секунды, если бы отсчитывали время с момента рождения Вселенной. Однако предел их точности пока не достигнут. Предполагается, что это станет возможным, когда физики создадут ядерные часы на основе тория-229.

Данная идея появилась ещё в 2003 году, но её довольно сложно реализовать.

"Новые самые точные в мире часы, работающие на измерении "тиканья" ядра тория-229, позволят нам значительно продвинуться в исследованиях, связанных с фундаментальной физикой. Детекторы гравитационных волн, поиск темной материи, измерение базовых физических констант — все эти задачи требуют часов с новым уровнем точности", — говорят физики из команды Томаса Сикорского, специалиста из Гейдельбергского университета в Германии.

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