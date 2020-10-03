Вечером 3 октября космонавты на МКС планируют выпить воду, которая была получена в результате переработки мочи.

Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — сообщил он.

"И вечером мы уже будем пить эту воду", — добавил Вагнер.