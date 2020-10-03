Вечером 3 октября космонавты на МКС планируют выпить воду, которая была получена в результате переработки мочи.
Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер.
"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — сообщил он.
"И вечером мы уже будем пить эту воду", — добавил Вагнер.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.