В Ливане найден древнейший пресс для изготовления вина

В ходе раскопок, проводившихся на территории города Телль-эль-Бурак (Ливана), археологи обнаружили фрагменты древней винодельни. Учёные извлекли из-под земли древнейший пресс для вина, возраст которого составляет около 2600 лет.

"Найденный пресс является самым ранним артефактом такого предназначения в средиземноморском регионе", — пояснили специалисты.

Находка говорит о том, что жившие в ту эпоху финикийцы не только торговали вином, но и занимались его производством. Кроме пресса, специалисты также обнаружили на месте раскопок большие запасы семян. Исследователи, что эти семена остались от винограда.

Что касается технологии производства вина, то, по словам учёных, она почти не отличалась от той, которую используют сейчас.

Финикийцы помещали виноград в большую бочку и утаптывали его ногами. Из каждой такой бочки получилось до 4500 литров виноградного сока, который разливали в амфоры и оставлялся в них на определённое время для брожения.

Недалеко от винодельни учёные обнаружили фрагменты жилых домов. Археологи предполагают, что винодельня была своего рода градообразующим производством, поэтому местные жители в основном занимались изготовлением вина.